Инцидент произошел в Норвегии. Мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль, начал ехать, но через некоторое время уснул.
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Спасительный автопилот
Источник не сообщает, запустилась ли система автопилота автоматически, обнаружив отсутствие реакций водителя, или он сам запустил ее, чтобы поспать. Какое-то время Tesla двигалась самостоятельно, но потом остановилась.
Так произошло и в этот раз. Когда пьяный водитель не ответил на запросы автопилота, он направил автомобиль на обочину и остановил его. Очевидцы заявили, что водитель спал на руле.
Водитель задержан
Позже к автомобилю прибыла полиция и зафиксировала нетрезвое состояние водителя. При этом он решительно отрицал, что управлял транспортным средством.
Имя мужчины не называется.