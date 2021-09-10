Автопилот Tesla проехался центом Киева – официально он доступен только в США

Tesla давно объявила о планах на запуск полноценного автопилота Full Self-Driving, однако пока он только проходит тестирование и доступен в США. Такие ограничения компании не помешали владельцу Tesla Model 3 из Киева испытать беспилотное вождения в столице Украины.

Обладатель популярного електоркару Tesla Model 3 выложил в сеть видео и продемонстрировал, как автомобиль движется по центру Киева без водителя. Какую именно версию автопилота использовала Tesla в столице неизвестно, однако есть версия, что это была Full Self-Driving 8.2, которая не является самой последней на данный момент.

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Автопилот Tesla в центре Киева: смотрите видео

Как автопилот Tesla смог заработать в Киеве

Стоит отметить, что программное обеспечение Full Self-Driving слили в сеть относительно недавно, и теперь его могут установить все владельцы Tesla, взломав ПО автомобиля.

Уже давно известно, что некоторые хакеры используют root-доступ для активации экспериментальных или неактивных функций в своих электромобилях.

Также известно, что некоторые владельцы автомобилей Tesla уже месяцами используют систему автономного вождения FSD, взламывая электромобили и не привлекая внимания Tesla. Система позволяет водителю указывать точку на карте, а затем ведет автомобиль в указанном направлении самостоятельно.