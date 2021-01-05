Владелец Tesla Model 3 показал, как автопилот справляется с дорогой из Сан-Франциско в Лос-Анджелес практически без вмешательства человека. Это первый зафиксированный случай использования полного автопилота для такой поездки.

Водитель взял на себя управление лишь один раз, чтобы избежать проблемного участка дороги. Все остальное время автомобиль ехал на автопилоте. Об этом пишет engadget.

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Что происходит

Технология автопилота Tesla, который называется Full Self-Driving, все еще находится в стадии бета-тестирования и вся ответственность за ситуацию на дороге лежит исключительно на водителе. Тем не менее это достижение свидетельствует о том, что автопилот уже вполне подходит для использования в роботакси.

Свой эксперимент водитель заснял и позже опубликовал в сети видео

При этом необходимо учитывать, что в зимних условиях технологии Tesla, основанные на камерах, не справятся и могут столкнуться с серьезными сложностями, поскольку снег препятствует видимости разметки на дороге, например. Поэтому могут потребоваться лидары и другие датчики, чтобы избежать столкновений. Теплый климат Калифорнии идеально подходит для автопилота Тесла.

Tesla Model 3 – электрический пятиместный седан производства компании Tesla. Модель запустили в продажу 31 марта 2016 года. Model 3 разработана на новой платформе, отличной от той, что используется в Tesla Model S и Tesla Model X.