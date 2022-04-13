Автопилот Tesla проехал 600 километров без проблем: видео теста

YouTube-канал Whole Mars Catalog, который является частью 24-часового канала новостей EV, опубликовал семичасовое видео, на котором Tesla на автопилоте едет из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Илон Маск в очередной раз может похвастаться, что Tesla FSD справляется со своей задачей лучше, чем большинство водителей. Однако программное обеспечение все еще продолжают тестировать и компания напоминает, что автопилот является лишь вспомогательной системой, поэтому требует внимания и бдительности водителя.

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Что известно

На автомобиле была установлена система автопилота FSD Beta 10.11.2.

Весь путь продолжительностью около 600 километров и занял чуть менее 7 часов.

В видеоролике показывается, что свежая версия системы Tesla FSD точно распознает разметку, других участников дорожного движения, различные ситуации и соответствующим образом реагирует на них.

Смотрите полное тестирование автопилота Tesla: видео

Ранее Маск заявлял, что цель для FSD — быть безопаснее среднестатистического водителя. Он также утверждал, что за более чем год с момента запуска программного обеспечения FSD Beta, транспортные средства, задействованные в проекте, ни разу не имели аварий. К этому утверждению возникают вопросы. Ведь сообщений об авариях с включенным автопилотом хватает. К сожалению, даже если каждый такой случай попадает в прессу, не каждый потом получает освещение в прессе результатов расследования. Поэтому, вероятно, Маск намекнул, что все расследования инцидентов с автопилотом показали, что вина за аварию лежит на людях или внешних факторах, но не на системе FSD.