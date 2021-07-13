Автопилот Tesla научат реагировать на поворотники, маячки и даже на человеческие жесты

Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал, что система компьютерного зрения Tesla Vision вскоре будет способна обнаруживать сигналы поворотников других транспортных средств. Кроме того автопилот сможет распознать проблесковые маячки полицейских машин и скорой помощи, а также жесты рук.

В конце прошлой недели Tesla выпустила обновление автопилота Full Self-Driving (FSD) Beta v9. Это самое значительное обновление системы помощи водителю Tesla FSD Beta за последнее время, поскольку теперь система опирается исключительно на систему компьютерного зрения Tesla Vision, которая использует изображение с камер вместо показаний радарного датчика.

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Илон Маск назвал обновление программного обеспечения "фантастическим", способным к более быстрому совершенствованию благодаря использованию машинного обучения.

Вскоре автопилот Tesla расширит свои возможности

Глава Tesla пообещал, что вскоре возможности автопилота значительно расширятся.

Скоро он будет улавливать указатели поворота, звуковые сигналы, проблесковые маячки машин скорой помощи/полиции и даже жесты рук,

– сообщил Илон Маск в твиттере.

Он также отметил, что Tesla работает над добавлением возможности реагирования на звуки сирен и предупреждающие сигналы автомобилей.

Эти улучшения будут иметь большое значение для беспилотной системы Tesla, которая получит возможность реагировать на сигнализацию машин экстренных служб в случае необходимости.