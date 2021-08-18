Автопилот Tesla пять раз попал в аварию на одной и той же дороге в Калифорнии

Власть США взялась за расследование аварий с участием автомобилей Tesla, которыми руководила система помощи водителю – "автопилот". Стало известно, что на одной и той же дороге американского штата Калифорния произошло пять аварий с участием электромобилей Tesla. По данным источника, причиной происшествия является именно система автономного вождения Tesla Autopilot.

О последнем таком инциденте рассказал пользователь сообщества на Reddit с ником BBFLG, который попал в аварию на Tesla Model X Long Range Plus. Впоследствии оказалось, что на том же отрезке дороги это уже пятая такая авария.

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Детали аварии

Историю члена сообщества на Reddit под ником BBFLG подтвердили местные полицейские и водитель эвакуатора, который забирал авто с места ДТП. Согласно данным, которые известны на момент расследования, что продолжается, инцидент произошел на дороге в долине Йосемити. Водитель автомобиля двигался на скорости 40 км/ч, поэтому не пострадал серьезно.

Руки на руле, глаза на дорогу, но машина просто ехала прямо. В последний момент я сумел затормозить на повороте, и даже с руками на руле я никак не мог остановиться или повернуть, из-за чего пришлось въехать на гравий между дорогами,

– говорится в сообщении BBFLG.

BBFLG также добавил, что обратился в Tesla после этого ДТП, но в компании не придали особого значения его сообщению.

Судя по всему, системы автомобиля не распознали развилку между прямой и плавным поворотом.

Почему "авитопилоту" Tesla уделяют столько внимания

Когда Tesla впервые представила собственный автопилот, он привлек к себе немало внимания. Однако со временем этот интерес поутих. Несколько позже стали появляться сообщения о серьезных авариях, которые были вызваны автопилотом, из-за чего ажиотаж вокруг этой темы снова возрос.

Можно ли возложить вину за аварии на Tesla?

Этот вопрос остается открытым. Tesla предостерегает от использования "Автопилота", когда за рулем отсутствуют водители, или же когда водитель спит или не смотрит на дорогу. Чтобы избежать таких ситуаций, система безопасности Tesla оборудована средствами безопасности, которые отслеживают присутствие водителя за рулем, однако владельцы электромобилей научились обходить эти ограничения.

Важно отметить, что Tesla предупреждает своих водителей о том, что "Автопилот" на данном этапе реализации это только система помощи водителю, которая требует его постоянного внимания и участия – водитель должен быть готов перехватить управление в любой момент.

Поэтому часто в интернете можно встретить видео, где видно, как водитель Tesla спокойно спит, в то время как электромобиль движется по дороге.

В то же время есть немало историй, похожих на ту, которая случилась с реддитором BBFLG. Здесь вроде бы и водитель следил за дорогой, но авто все равно отказалось выполнять команды, что можно считать неисправностью, вина за которую лежит на Tesla.

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Действительно ли автопилот угрожает жизни человека

Любой автомобиль является источником повышенной опасности и неправильная его эксплуатация вместе с пренебрежением правилами дорожного движения его участниками несет прямую угрозу жизни людей. Пренебрегая требованиями Tesla по использованию "Автопилота" владелец автомобиля рискует собственной безопасностью и жизнью, ведь эта система не предназначена для полноценного автономного управления электромобилем.

В то же время, водители Tesla значительно реже попадают в аварии, чем владельцы других автомобилей и не в последнюю очередь это благодаря системе помощи водителю "Автопилот". В интернете можно найти массу историй о том, как "Автопилот" Tesla спас того или иного водителя от серьезной аварии. Также есть много видео, которые демонстрируют работу этой системы и такие показания существенно преобладают над историями об авариях.

Ранее Илон Маск отвечая на вопрос, позволят ли когда-то "Автопилоту" полноценно управлять автомобилем без участия человека, ответил, что для этого правительству нужно предоставить статистические данные о том, что автомобили Tesla с автопилотом значительно реже попадают в ДТП, чем другие, однако для этого нужно наездить миллионы клометрив.