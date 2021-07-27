Автопилот Tesla перепутал Луну с желтым сигналом светофора: видео

Автопилот Tesla активно тестируется на дорогах и время от времени в сети появляются сообщения о багах и сбоях в нем. Ранее СМИ сообщали, что систему "свел с ума" грузовик, который перевозил выключенные светофоры – из-за этого автомобиль видел их посреди дороги. На этот раз все зашло еще дальше.

Теперь автопилот Tesla ошибочно распознал Луну как желтый сигнал светофора. Об ошибке в навигационной системе рассказал один из владельцев электромобиля Джордан Нельсон.

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Баг в автопилоте

Водитель разместил в Twitter ролик, где показал, как в режиме самостоятельного управления автомобиль перепутал спутник Земли со светофором.

На видео, снятом на мобильный телефон, Луна расположена достаточно низко над горизонтом, автомобиль движется в ее сторону, из-за чего электрокар путает ее с сигналом светофора, замедляя автомобиль.

Через некоторое время символ светофора пропадал, а потом появлялся снова.

Электромобили Tesla оснащены системой помощи водителю, но производитель предупреждает, чтобы люди никогда не снимали рук с руля.

Напомним, ранее Tesla запустила премиум-подписку на автопилот в своих электрокарах за 199 долларов в месяц. При этом система все еще не превращает Tesla в полностью автономный автомобиль, поскольку водителю все равно придется держать руки на руле и следить за дорогой.