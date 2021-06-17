Робот-химик использует машинное обучение, чтобы решить, какие реагенты и условия выбрать для следующего эксперимента. Человек в этих исследованиях присутствует только в роли наблюдателя.

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Что ищут ученые

Цель нового робота – исследование абиогенеза, формирование живой материи из неживой.

Сегодня это самая популярная в науке теория появления жизни на Земле. Несмотря на проработанность, она имеет массу проблем – да, до сих пор непонятно, в каких именно условиях простые химические вещества складывались в большие органические молекулы около четырех миллиардов лет назад.

Новый робот под управлением мощной нейросети проводит все новые и новые опыты, изменяя действующие вещества и условия в реакторе.

Примерно так же протекала химическая эволюция, которая "собирала" сложную органику из простых элементов. Несмотря на то, что у природы на это были миллионы лет, робот смог достичь некоторых результатов всего за четыре недели работы.

Он помог выявить новые сложные молекулы, которые способны складываться сами собой и оставаться целыми течение многих циклов эксперимента.

Ученым даже удалось вывести новую формулу, по которой можно численно оценить сложность молекулы и ее пригодность для роли "строительного блока" живой материи.

Исследователи уверены, что их разработка сделает еще больше открытий, если работать непрерывно много месяцев или даже лет.