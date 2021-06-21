Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан закончилась провалом

Через 400 лет после того, как торговое судно Мэйфлауэр (Mayflower) осуществило историческое путешествие из Англии в Америку, пересекая Атлантический океан, футуристический тримаран с таким же названием отправился в плавание по аналогичному маршруту. На борту не было ни одного человека, зато судно оборудовано радарами, сенсорами и системой ИИ, однако путешествие не было успешным.

Тримаран создавался совместными усилиями компаний IBM и Promare, некоммерческой организации, занимающейся морскими исследованиями. Автономная лодка длиной 15 метров отправилась в плавание у побережья английского Плимута в начале прошлой недели.

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Автономный тримаран должен был пересечь Атлантический океан и добраться до берегов американского Плимута, где в 1620 году основали поселение первые колонизаторы из Англии.

Подробнее о том, как работает система на базе искусственного интеллектачитайте в интервью Техно 24 с директором по коммуникациям проекта Mayflower Джонатаном Батти.



Команда проекта автономного судна Mayflower / Фото IBM

Техническая неполадка прервала исторический круиз

Предполагалось, что во время плавания Mayflower будет осуществлять сбор климатических данных, а также информацию о загрязнении океана пластиковыми отходами. Однако очень скоро возникла "незначительная механическая проблема", которой оказалось достаточно, чтобы Promare временно прервала миссию и отдала тримарану команду на возвращение к точке старта.

Причина поломки

Согласно имеющимся данным, лодка успела преодолеть с момента начала плавания около 550 километров, что примерно равно десятой части маршрута. Проблема была обнаружена, когда специалисты заметили, что тримаран движется примерно вдвое медленнее, чем должен.

Предполагается, что проблема может быть связана с поломкой одного из узлов, что касается резервного дизельного двигателя.

История создания автономного судна

Автономный "Мэйфлауэр" начали строить в 2018 году и спустили на воду осенью прошлого года.