Автономное судно Saildrone Explorer SD 1045 было разработано компанией Saildrone.Inc. Лодка, которая больше похожа на доску для серфинга, прорывается через ураган Сэм, который имеет 4 категорию по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала отметки 190 километров в час, а высота волн – 15 метров.

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Автономное судно прорывается через ураган: смотреть видео

Saildrone Explorer и ураган Сэм

Судна Saildrone используются для исследования океанов и их дна. Двигаются лодки, используя энергию ветра. Для этого они оснащены специальным "ураганным парусом", который может выдерживать значительные нагрузки.

Автономность судна открывает перед исследователями большие перспективы.

Например, можно детальнее изучить ураган из самой его середины без риска для здоровья людей. Saildrone Explorer SD 1045 имеет для этого необходимые инструменты и может провести различные замеры:

Скорость и направление ветра.

Атмосферное давление.

Температуру.

Соленость воды.

Влажность и прочее.

Данные, которые соберет океанический дрон, помогут в построении более точных прогностических компьютерных моделей. Всего в распоряжении Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) есть пять таких "ураганных" дронов.