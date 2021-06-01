Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчет. Согласно ему в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора.
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Что произошло
Вероятно, инцидент произошел в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и военными группировками во главе с Халифом Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в автономном режиме, который не требовал вмешательства человека. Таким образом он сам выбрал свою цель с помощью встроенных алгоритмов.
Боевой квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM / Фото STM
Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, это настоящее воплощение принципа "выстрелил и забыл",
– говорится в отчете экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии
Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это – "тревожная новость".
Калленборн указывает на возможные проблемы с распознаванием целей, ведь бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.
Смотрите демонстрацию возможностей дрона: видео