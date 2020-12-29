Каждому владельцу автомобиля хочется, чтобы салон автомобиля был чистым и уютным. Всегда можно посетить автомобильную мойку и за отдельную плату вам уберут салон. Однако не каждый раз автомобилю нужны такие комплексные процедуры. В большинстве случаев полноценно убрать салон вам поможет автомобильный пылесос. Рассказываем как его выбрать.

Убирать салон автомобиля можно и обычным домашним пылесосом, но в большинстве случаев они очень громоздкие и возникает проблема в том, что нужно искать место для подключения их к сети. Поэтому, выбирая пылесос для автомобиля, первым и главным советом будет выбирать аккумуляторный пылесос, который не требует розетки для работы.

Чтобы понять, какой автомобильный пылесос выбрать, нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками девайсов такого типа.

К преимуществам таких устройств можно отнести их способность очищать крошки и мусор из труднодоступных мест: под креслами, в стыках между спинками и сиденьями, в карманах дверей и других не простых в доступности местах.

Еще один плюс – простота применения. Автопылесос – очень интуитивное устройство, с которым может справиться даже ребенок.

Безусловный плюс – компактность, которая позволяет легко маневрировать во время уборки. Такие пылесосы обычно не большие и не тяжелые.

Важный плюс, о котором мы упоминали выше – автономность. Аккумуляторные автомобильные пылесосы не требуют розеток для работы и это довольно значительное преимущество.

Среди минусов можно выделить небольшой ресурс работы таких устройств. В среднем они работают от 10 до 15 минут и требуют долгой зарядки, однако есть исключения.

Небольшая емкость контейнера. Эта характеристика также зависит от модели, но в среднем автомобильные пылесосы не могут похвастаться вместительными емкостями для сбора мусора.

Мощный автопылесос – исключительная редкость. Большинство моделей имеют минимальную силу всасывания.

Поэтому при поиске автомобильного пылесоса нужно учесть распространенные минусы и искать модель с аккумулятором, которая рассчитана на длительное время работы, имеет вместительный контейнер и достаточно мощная для продуктивной работы.

На рынке можно найти автомобильные пылесосы, которые обладают всеми преимуществами такой техники и лишены вышеупомянутых минусов. Одним из таких автомобильных пылесосов является аккумуляторный Bosch BBS81PET, который имеет ряд преимуществ.

Мощность и автономность

Мотор DigitalSpin, который является сердцем этой модели, гарантирует высокую мощность, производительность, компактность, легкость и долгий срок службы. Автономность пылесоса приятно удивляет. В обычном режиме работы без электрощетки этот пылесос способен проработать 40 минут. Если включить электрощетку, время немного сокращается – 35 минут, которых все еще вполне достаточно, чтобы убрать автомобиль. Есть еще один режим работы электрощетки – "турбо". С ним пылесос будет работать 10 минут, но скорее всего этот режим вам понадобится только в отдельных местах автомобиля, или тогда, когда у вас есть домашние животные.

Производительность

В уборке машины этому небольшому девайсу нет равных. Благодаря электрощетки ProAnimal вы сможете эффективно очистить любые поверхности от шерсти домашних животных с дополнительным роликом. Также здесь есть дополнительная мини-электрощетка для уборки шерсти домашних любимцев с обивки мягкой мебели.

Контейнер пылесоса достаточно вместительный для того, чтобы вам не нужно было очищать его каждые несколько минут во время уборки. Его вполне достаточно, чтобы полностью убрать весь салон автомобиля за один раз.

Кстати, благодаря картриджной системе фильтрации отработанный воздух фильтруется трижды до 99,9%. Как результат: отработанный воздух чище воздуха, которым вы дышите.

Аккумулятор

Отдельно стоит сказать несколько слов об аккумуляторе устройства. Большинство инструментов имеют различные аккумуляторы которые отличаются по типам, мощности и системам крепления. Однако в аккумуляторном пылесосе Bosch BBS81PET используется универсальный сменный аккумулятор Power for ALL, который является частью 18-ти вольтовой системы Bosch (зеленая линейка продуктов). Этот аккумулятор совместим со многими электроинструментами и садовыми устройствами от Bosch.

Время зарядки аккумулятора через док-станцию ​​составляет 5 часов. Однако благодаря скоростному зарядному устройству BHZUC181, которое можно отдельно приобрести, время зарядки существенно сокращается всего до 60 минут.

Универсальность

Пылесос Bosch BBS81PET прекрасно справится с уборкой автомобиля, однако его с легкостью можно использовать и дома для уборки труднодоступных мест, или же для того, чтобы быстро убрать, например, на кухне, в случае если кто-то что-то случайно рассыпал. Вам не нужно идти к кладовке, вытягивать свой большой пылесос, разматывать шнур – вы просто снимаете аккумуляторный пылесос с базы и он готов к работе.

Не стоит тратиться на сомнительные приборы, неспособные полноценно почистить салон. Многофункциональный, автономный и более мощный аналог от Bosch для дома и автомобиля поможет качественно убрать и сэкономить на дополнительных услугах автомойки.