На автомобильном заводе Tesla скончался работник: известны причины

В среду, 19 января, сотрудник завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, скоропостижно скончался на работе. После инцидента управление по охране труда и гигиене труда Калифорнии (OSHA) начало расследование.

Умерший был сотрудником заводского цеха по производству силовых агрегатов. Правительство штата заявило, что смерть работника произошла не из-за несчастного случая на производстве.

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Что произошло

Изучение обстоятельств показало, что вины компании в этом нет.

Штат Калифорния и OSHA не проводят дальнейших расследований, поскольку причиной этой смерти была личная проблема со здоровьем,

– заявило во вторник правительство Калифорнии.

Ранее работник того же завода, по имени Денис Дюран, публиковал видеоролик, в котором он назвал завод Tesla во Фримонте "современной промышленной потогонной системой", указывая на тяжелые условия труда.

Компания Tesla постоянно наращивает темпы производства и в прошлом году отгрузила почти миллион электромобилей.

За время работы завода СМИ сообщали о нескольких сотнях различных инцидентов, когда работники жаловались на проблемы со здоровьем из-за тяжелых условий труда. Это разного рода падения, головокружение с потерей сознания, боль в груди и спине.

15 работников, некоторые из которых уже уволились, считают, что на работников фабрики постоянно оказывается сильное давление для того, чтобы выполнялись нормы. В интервью изданию The Guardian они заявили, что неоднократно были свидетелями внезапных падений своих коллег вследствие переутомления.

Я видел людей, которые падают на пол и разбивают лица. Нас отправляли работать, говоря, чтобы мы обходили того, кто упал, в то время, как человек продолжал лежать на полу,

– говорит Джонатан Галеску, сотрудник Tesla.

Всего на заводе Tesla сейчас работает более 10 000 человек. Это не первый случай смерти на заводе: в декабре прошлого года на производстве Tesla в Фримонте произошло убийство. 29-летний Энтони Солима застрелил 42-летнего Ли Брейзера во время ссоры.