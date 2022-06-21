Автомобилям Tesla запретили въезд в китайский город: чего боятся власти страны

Автомобилям Tesla временно нельзя находиться в одном из китайских курортных городов. Они не смогут попасть в Бейдайхе в течение ближайших двух месяцев.

Как сообщает источник, каждое лето в Бейдайхе, что рядом с Пекином, проводятся встречи китайского руководства. Эти собрания называют "секретными", поэтому власти пытаются обеспечить наивысший уровень безопасности. Проще говоря, партия боится шпионажа.

Интересно Найден серьезный баг автопилота Tesla: у водителя нет шанса среагировать перед аварией

Tesla – друг или враг

Интересно, что Tesla имеет хорошие отношения с правительством Китая. Ранее стороны пришли к соглашению, в результате которого компания стала первым иностранным автопроизводителем, полностью владеющим автомобильным заводом в стране без необходимости создавать совместное предприятие с государственным органом. Кроме того, Илон Маск, генеральный директор Tesla, известен тем, что хвалит китайский народ и воздерживается от критики правительства. Несмотря на это, последний выразил явные опасения, что автомобили компании могут быть вовлечены в шпионскую деятельность.

Вероятно, речь идет о камерах, большое количество которых использует каждый автомобиль Tesla, а также о том, куда потом поступают данные из них. Ранее Маск комментировал эту историю, заявив, что Tesla "не использует камеры своих автомобилей для слежки за Китаем", но это, похоже, не убавило опасений, поскольку, по сообщениям, все больше государственных структур начали запрещать работникам парковать автомобили Tesla на государственной собственности. Это, к примеру, сделала китайская армия.

После этих споров Tesla даже объявила, что будет хранить все данные, собранные в Китае, локально. А спустя еще несколько месяцев сообщила о новом дата-центре в стране. Помогло ли это? Преимущественно нет. Теперь всем автомобилям Tesla будет запрещено ездить по дорогам Бейдайхе как минимум два месяца:

Автомобилям Tesla будет запрещен въезд в китайский прибрежный район Бейдайхе, место проведения секретного ежегодного летнего собрания руководства партии, по крайней мере, на два месяца, начиная с 1 июля,

– сообщил агентству Reuters в понедельник представитель местной дорожной полиции.

Хотя власти и не комментировали причину запрета, предполагают, что они не хотят, чтобы камеры на автомобилях Tesla фиксировали что-нибудь связанное со встречей.