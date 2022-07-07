Автомобили Tesla теперь сканируют ямы на дорогах, чтобы их избегать

Компания Tesla подтвердила, что ее автомобили теперь сканируют неровности на дорогах, чтобы их избегать. Необходимо это для достижения полного автономного вождения.

По словам компании, система должна быть способна обрабатывать широкий спектр разных сценариев, включая разные погодные и дорожные условия. Такие условия, как ямы, иногда могут быть тяжелыми для водителей-людей, и некоторые из них считают маловероятным, что системы самостоятельного вождения смогут правильно ориентироваться в них. Тесла использует огромный набор данных, собранный с камер автомобилей своих клиентов, оснащенных автопилотным оборудованием. Информация в дальнейшем обрабатывается нейронной сетью.

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О том, что автопилот Tesla в итоге будет обнаруживать выбоины и складывать мини-карты, чтобы запоминать их и избегать, Илон Маск заявил еще в 2020 году. Два года спустя автопилот Tesla все еще находится в стадии тестирования, постепенно наполняясь новыми функциями.

В описании к обновлению программного обеспечения компания пишет следующее: "Адаптивная подвеска Tesla теперь будет регулировать высоту хода для будущего участка неровной дороги. Эта корректировка может происходить в разных местах, в зависимости от имеющейся возможности, поскольку транспортное средство загружает приблизительные данные дорожной карты, сгенерированные автомобилями Tesla".

Очевидно, что эта функция будет доступна только в автомобилях Tesla с адаптивной подвеской, таких как новые S и Model X.