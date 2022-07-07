По словам компании, система должна быть способна обрабатывать широкий спектр разных сценариев, включая разные погодные и дорожные условия. Такие условия, как ямы, иногда могут быть тяжелыми для водителей-людей, и некоторые из них считают маловероятным, что системы самостоятельного вождения смогут правильно ориентироваться в них. Тесла использует огромный набор данных, собранный с камер автомобилей своих клиентов, оснащенных автопилотным оборудованием. Информация в дальнейшем обрабатывается нейронной сетью.

Вслед за Китаем: полиция Берлина запретила электромобилям Tesla заезжать на свои объекты

Подробности

О том, что автопилот Tesla в итоге будет обнаруживать выбоины и складывать мини-карты, чтобы запоминать их и избегать, Илон Маск заявил еще в 2020 году. Два года спустя автопилот Tesla все еще находится в стадии тестирования, постепенно наполняясь новыми функциями.

В описании к обновлению программного обеспечения компания пишет следующее: "Адаптивная подвеска Tesla теперь будет регулировать высоту хода для будущего участка неровной дороги. Эта корректировка может происходить в разных местах, в зависимости от имеющейся возможности, поскольку транспортное средство загружает приблизительные данные дорожной карты, сгенерированные автомобилями Tesla".

Очевидно, что эта функция будет доступна только в автомобилях Tesla с адаптивной подвеской, таких как новые S и Model X.

Напомним, недавно Илон Маск озвучил новую дату появления полностью автономной Tesla. Подобные обещания генеральный директор компании делает довольно часто, но сроки сдвигаются каждый раз.