Исследование проводилось после смертельной аварии Tesla Model S, которая произошла несколько дней назад в Техасе. Специалисты обнаружили, что заставить Tesla Model Y ехать на автопилоте без водителя можно надев тяжелую цепь на руль и пристегнув ремень безопасности на водительском месте.

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Что показало исследование "автопилота" Tesla

Исследование Consumer Reports показало, что система Tesla не может достоверно установить, контролируется ли автопилот водителем, и вообще, она не в состоянии понять, есть ли человек на водительском месте. Также было установлено, что "автопилот" Tesla, как и многие другие подобные системы, может работать на дорогах без разметки.

Специалисты отмечают, что Tesla отстает от других автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, которые используют автопилот с технологией отслеживания положения головы водителя и направления его взгляда.

Роковая авария Tesla Model S

Расследование аварии проводилось Национальным советом по безопасности транспорта (NTSB) и Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). Предварительное расследование полиции показало, что в момент аварии, когда электрокар на большой скорости врезался в дерево, за рулем никого не было, но при этом в салоне находились двое мужчин.



Tesla Model S врезалась в дерево – погибли два человека, никого не было за рулем / Фото Deven Clarke

Что сказали в Tesla?

Илон Маск отреагировал на инцидент и сообщил, что во время движения автомобиля режим помощи водителю (Autopilot от Tesla) активирован не был. Кроме того, для активации режима автопилота на дорогу должна быть нанесена разметка, а на дороге где случилась авария ее не было. Также Маск подчеркнул, что существует ряд других мер безопасности, исключающих активацию "автопилота" на автомобиле Tesla.

Расследование громкой аварии

Всестороннее расследование этого инцидента до сих пор не завершено. Полиция пока не сообщила, использовался ли в момент аварии стандартный "автопилот" или в авто была активирована премиальная система автономного вождения Tesla Full Self-Driving. В любом случае правила Tesla говорят о том, что система автономного вождения требует присутствия водителя и должна все время контролироваться человеком.

Важный момент. Илон Маск отметил, что автомобиль Tesla Model S, который попал в аварию, не содержал премиального обновление Tesla Full Self-Driving, которое должно стать доступным только во втором квартале 2021 года.

После заявления Илона Маска полиция Техаса планировала выдать ордер на изъятие данных об аварии.