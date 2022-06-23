Как сообщает источник, стоявшая на парковке Tesla спонтанно загорелась. Спасатели говорят, что потушить его было практически невозможно.

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Очередной пожар Tesla

Tesla Model S припарковали на ранчо в Калифорнии.

Когда на место происшествия прибыла пожарная бригада, автомобиль был полностью охвачен огнем. Потушить его стало испытанием для спасателей.

Каждый раз, когда пламя угасало, аккумулятор электромобиля вспыхивал с новой силой.

Совместными усилиями с сотрудниками стоянки Tesla повернули на бок. Это открыло прямой путь к источнику возгорания. Однако и это не помогло, поскольку остаточное тепло батарей восстанавливало горение – температура превышала 3000 градусов .

. Пришлось прибегнуть к радикальным методам. С помощью экскаватора рабочие вырыли яму, которую спасатели наполнили водой. Перетащив туда автомобиль, пожарным удалось справиться с заданием.

Электромобиль гасили около часа и потратили примерно 4,5 тысячи галлонов воды. Такого объема хватило бы на ликвидацию возгорания в здании.



Половина автомобиля Tesla Model S полностью сгорела / Фото Washington Post

Команда спасателей говорит, что была сильно удивлена насколько сложной оказалась задача: "Это совершенно новый зверь для пожарной службы".

Департамент пока не определил, почему электромобиль спонтанно загорелся. Tesla не ответила на запрос о комментарии для Washington Post. Издание пишет, что пожарный департамент готовится к увеличению количества таких случаев, поскольку все больше владельцев устанавливают зарядные устройства у себя в гараже.

Одним из резонансных случаев в прошлом стал пожар в частном доме, начавшийся с автомобиля Tesla, оставленного на ночную зарядку. Семейная пара проснулась около шести утра от пожарной сигнализации. По неизвестной причине Tesla Model S загорелась прямо в гараже. Рядом стоял еще один электрокар – его пламя тоже уничтожило. Взрывы и огонь были настолько мощными, что железные гаражные ворота просто сорвало с петель. Самое интересное, что производитель на этот инцидент никак не среагировал.