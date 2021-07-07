Школьник разработал простой и дешевый автоматический огнетушитель

Американский Школьник Арул Матур увидел весь ужас пожаров в Калифорнии. Летом 2019 года он и его семья едва не потеряли дом. Именно тогда в его голове зародилась идея создать максимально простой, дешевый и многократный автоматический огнетушитель, который можно разместить дома.

Fire Activated Canister Extinguisher или просто F.A.C.E. – именно так называется разработка юного изобретателя. Устройство представляет собой настенную металлическую канистру с воздушным клапаном сверху, манометром воздуха сбоку и спринклерной насадкой снизу. Канистра заполнена смесью воды и экологически чистого антипирена под названием Cold Fire.

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Система автоматического пожаротушения F.A.C.E.: смотреть видео онлайн

Как работает F.A.C.E.

Сначала создается давление в баллоне, используя ручную воздушную помпу или электрический компрессор. Давление в канистре может достигать отметки 22,6 килограмма на 1 квадратный метр, или 3,4 бара. Все, устройство готово к использованию. Нужно лишь закрепить его там, где пользователю нужно.

Если неподалеку происходит пожар, то высокая температура вызывает взрыв глицериновой колбы в головке спринклера. Это позволяет смеси под давлением вылетать со дна канистры и отклоняться от самого распылителя, распыляя смесь для тушения огня на площадь до 1,5 метра по всем направлениям.

После срабатывания F.A.C.E его можно использовать повторно, наполнив смесью и вставив новую глицериновую колбу. Это все идет в комплекте.

Fire Activated Canister Extinguisher размещен на платформе для сбора средств Kickstarter. Планируется, что он будет стоить 120 долларов.