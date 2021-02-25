Разработчики сервиса видеоконференций Zoom планируют сделать функцию автоматических субтитров доступной всем пользователям осенью 2021 года. Пользователи, которые нуждаются в автоматических субтитрах для взаимодействия с сервисом, могут подать заявку на получение доступа к функции уже сейчас.

Сейчас автоматические субтитры в Zoom, работающие на основе искусственного интеллекта, доступны только платным пользователям, то есть тем, кто оплачивает премиальный доступ. Платная подписка на Zoom стоит не менее 150 долларов в год.

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Чего ждать

Разработчики стремятся сделать более комфортным процесс взаимодействия с сервисом для бесплатных пользователей, которые нуждаются в автоматических субтитрах в режиме реального времени, таких как люди с проблемами слуха. Такие пользователи уже сейчас могут оформить заявку на получение доступа к функции.

Эта форма предназначена для пользователей, которым требуется функция Live Transcription для участия в собрании в Zoom. Если вы не нуждаетесь в автоматических субтитрах, мы рекомендуем вам подождать до осени 2021 года, когда эта функция станет доступна всем пользователям Zoom,

– говорится в сообщении разработчиков, которое сопровождает форму заявки на предоставление доступа к субтитрам.

Что касается самой функции, то пока она поддерживает только английский язык. Как и в случае с любым другим инструментом транскрипции, пользователи должны четко произносить слова, чтобы субтитры транслировались без ошибок.

Активировать функцию в меню настроек может организатор конференции.