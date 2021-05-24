Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC и блокчейн

Технология распределенных реестров, более известная как блокчейн, может использоваться не только для криптовалютних операций, но и для отслеживания товаров и отправлений в логистике. Почтовые службы отдельных стран готовы взять эту технологию на вооружение. Австрийская почта решила начать с выпуска почтовой марки со встроенным чипом NFC.

Микросхема, которая содержит цифровой токен, расположилась на почтовой марке с изображением кита – животные, часто ассоциируется с крупными игроками криптовалютного рынка. Это уже не первая подобная пасхалка, поскольку Почта Австрии за прошедшие три года уже дважды выпускала марки подобной тематики.

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На одной из них был изображен единорог, на другой – собака, которую ассоциируют с Dogecoin. Еще в 2017 году почтовая служба Австрии начала выпускать ваучеры в криптовалюте номиналом до 500 евро.

NFC-марка Австрийской Почты

Новая марка с китом оценена в 9,90 евро, она будет выпущена тиражом в 100 тысяч экземпляров и войдет в оборот с 21 июня 2021 года. По словам представителей австрийского почтового ведомства, это первая в мире марка со встроенным чипом NFC.



Первая в мире почтовая марка из NFC, которая будет работать на блокчейне / Фото Austrian Post

Информацию с марки можно будет прочитать с помощью специального сканера. Применение блокчейн-технологии в этой сфере должно повысить скорость обработки корреспонденции и точность ее отслеживания.