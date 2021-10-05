В Австрии нашли древнюю золотую чашу с солярной символикой, которой более 3000 лет

Археологи во время раскопок в пригороде Вены обнаружили редкую золотую чашу с солярной символикой возрастом 3000-3300 лет. Большое скопление целых бронзовых предметов, по мнению ученых, указывает на существующий в этом месте ритуал, в рамках которого артефакты приносились в жертву. Находки относятся к культуре полей погребальных урн.

Урнопольская культура

В эпоху бронзы и раннего железа (около 1300-750 лет до нашей эры) в Центральной Европе сформировался ряд археологических культур, которые объединяют в культуру полей погребальных урн, что обусловлено единой традицией захоронения умерших.

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Большинство захоронений делалось в могильниках без насыпей, причем доминирующим обрядом была кремация останков и перемещение их в глиняную посуду. Представители урнопольской культуры часто строили свои поселения на вершинах холмов или берегах рек, вокруг которых строили оборонительные сооружения – деревянные ограждения или каменные валы. Их хозяйство основывалось на выращивании ячменя, пшеницы, проса, а также на разведении крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

Изучение урнопольськой культуры

Археологи обнаружили большое количество сокровищ, относящихся к урнопольской культуре. Племена этого сообщества часто оставляли жертвы божествам в реках или болотах. Так, в немецком городе Франклебене еще в середине XX века обнаружили 200 серпов и 16 бронзовых топоров, которые практически не имели следов использования. Подобный обычай сошел на нет лишь в конце бронзового века.

Новые находки

Археологи под руководством Михала Сипа из Ягеллонского университета с 2019 года проводят раскопки на месте будущего строительства железнодорожной станции в селе Ебрайхсдорф, что располагается в 30 километрах от Вены. Неподалеку от ранее выявленных остатков старинного здания ученые обнаружили редкую золотую чашу, украшенную солярным символом. Сип уточнил, что на территории Австрии раньше такие предметы не встречались ученым, хотя в других частях Европы было найдено около 30 подобных артефактов.

Чаша, высота которой составляет около пяти сантиметров, а диаметр около 20 сантиметров, была изготовлена ​​из тонкого листового металла. Химический анализ показал, что металл содержит около 90 золота, а также по пять процентов серебра и меди. Внутри чаши находились четыре предмета, два из которых – это браслеты из золотой проволоки, а также остатки органического материала, который первоначально, вероятно, был тканью, которая использовалась во время ритуальных церемоний.



Находка сделана археологами / Фото Andreas Rausch

Сип добавил, что на территории этого памятника археологи исследовали место, где во времена существования поселения была расположен водоем, возможно, болото. В ходе раскопок на этом месте удалось найти почти 500 предметов из бронзы, в том числе шпилек, кинжалов и ножей, причем ни один из этих артефактов не был поврежден. Кроме того, среди находок оказалось несколько сотен килограмм фрагментированной керамики, а также кости животных.

По словам ученого, на месте раскопок в древности, скорее всего, проводился ритуал, который предусматривал выброс в водоем жертвенных предметов. Археологи относят находки к культурной общности полей погребальных урн и датируют их 1300-1000 годами до нашей эры.