Австралопитеки: ходили как люди, лазили – как обезьяны

Наши вероятные далекие предки, Australopithecus sediba, были очень отдаленно похожи на современных людей. Но у них уже 2 миллиона лет назад объединялись современные человеческие признаки и унаследованные от предшественников-австралопитеков. Теперь мы знаем, как они передвигались в пространстве, объединяя старые и новые возможности.

Австралопитеки седиба жили на территории Африки около 2 миллионов лет назад. Из-за ограниченности обнаруженных частей скелета, точно выяснить как передвигался гоминин тяжело. Исследование зубов показало, что седиба питался исключительно лесными фруктами, но с высокой вероятностью жил в саванне как и некоторые современные шимпанзе. Но как передвигался этот гоминин? Обнаружение новых окаменелостей наконец-то дало ответ на этот вопрос.

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Реконструированный скелет Australopithecus sediba / Фото Wikipedia

"Ходил как человек, лазил – как обезьяна"

Палеоантропологам удалось найти в Южной Африке позвонки нижней части спины австралопитека седиба. Они были обнаружены недалеко от Йоханнесбурга, Южноафриканская Республика, в цементовидной породе – брекчии. В 2008 году на этом же участке были обнаружены первые кости седибы. Благодаря этому у них оказалось достаточно окаменелостей, чтобы понять, как ходили наши дальние родственники.

Чтобы случайно не повредить находки, окаменевшие позвонки были воспроизведены виртуально благодаря сканированию. После этого их подключили к имеющимся позвонкам одного неполного скелета гоминина, который был обнаружен в 2010 году. Оказалось, что найденные позвонки принадлежат именно ему.

Исследовав обновленный скелет, ученые обнаружили, что позвоночник имел явную адаптацию для прямохождения. Также были обнаружены показания мощной мускулатуры, что может свидетельствовать о параллельной адаптации к передвижению по деревьям. Таким образом, Australopithecus sediba приобрел адаптивные признаки прямохождения, но смог сохранить способность к передвижению на деревьях.

Ходил как человек, лазил – как обезьяна,

– говорит профессор Коди Пранг.

Теперь осталось понять, почему седиба эволюционировал таким образом. Но для этого нужны новые окаменелости, чтобы можно было отследить развитие гоминина во времени.