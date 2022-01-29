Австралийский университет создал гидрокостюм, защищающий от укусов акул

Три года назад сотрудники Университета Флиндерса в Австралии сообщили о начале разработки специального материала для гидрокостюма Shark Stop. Он способен защитить от укусов больших белых акул.

"Броня" против акульих зубов изготовлена ​​из нановолокон полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ) и неопрена (Sharkstop и ActionTX). Разработчики сравнили материал со стандартными альтернативами.

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Новый уровень защиты

На разработку новой защиты ученых дочерней компании университета Flinders натолкнула нелестная статистика нападений акул на людей. Так, в своем отчете они указывают, что хотя риск быть укушенным акулой низкий, количество укусов акул во всем мире увеличилось за последние 30 лет. Например, в Австралии частота возросла с 1 – 3 в год в 1980-х годах до более чем 10 в год в 2010-х.

Пока костюм уже прошел испытания на предметах, которые бросали в воду, давая попробовать их акулам на зуб. При этом тестировали его с участием наиболее опасных для людей крупных белых акул.

Гидрокостюм Shark Stop / Фото университета Flinders

По результатам испытаний материал показал высокую прочность.

Соотношение прочности к весу превзошло кевлар и сталь соответственно на 50 процентов и в 8 – 15 раз.

Он уже нашел применение в производстве баллистических щитов.

Основа костюма – неопрен с наклеенными на него защитными накладками в наиболее уязвимых для акульих укусов местах. Костюм при толщине от 2 до 7 миллиметров получился немного тяжелее обычного гидрокостюма из неопрена, но не утратил гибкость.

Гидрокостюм Shark Stop / Фото университета Flinders

На Kickstarter изделие представлено в версиях серферов и дайверов. На нем есть все необходимые для гидрокостюма элементы – карман для ключей, молния из нержавейки и наколенники. Стать будущим владельцем Shark Stop можно уже сейчас за 570 долларов.