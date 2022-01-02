Картографированием занимался ледокол "Австралийской антарктической программы" RSV Nuyina, который вышел из порта города Гобарт, остров Тасмания, и держал курс на австралийскую антарктическую научно-исследовательскую станцию "Дэйвис". Над самым верхом горы Nuyina оказалась случайно, но ученые не были бы самими собой, если бы не использовали этот момент для исследований.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Обнаруженная ледоколом подводная гора / Фото Australian Antarctic Program

Подробнее о подводном великане

О существовании этого безымянного подводного пика известно давно. Над одной стороной горы раньше проплывали исследовательские корабли и частично картографировали пик. Также локацией занимались спутники. И все же подробной карты рельефа у ученых не было.

Когда RSV Nuyina оказался над горой, которую команда корабля назвала Ridgy-Didge, акустики включили многолучевой эхолот (гидролокатор), который, отправляя звуковые волны вниз и принимая отклик, позволил обнаружить детали рельефа и отыскать самую высокую точку массивной горы.

Это интересно! Ridgy-Didge – это, конечно, не официальное название горы. Вероятно, что пик в прошлом был вулканом, который со временем охладел, превратившись в "обычную" подводную гору. Ученых интересуют такие массивы, ведь там могут находиться геотермальные источники, которые становятся подводными оазами жизни.

Так выглядит подводная гора после акустической локации / Фото Australian Antarctic Program

Пик Ridgy-Didge расположен на глубине 500 метров от корабля. А основа достигала глубины 3 тысяч метров. То есть высота горы составляет около 2 500 метров, а это делает ее выше самой высокой горы Австралии – Костюшко. Ширина объекта составляет 2 900 метров, а протяженность – 4 500 метров. Исследование ледокола RSV Nuyina поможет человечеству выполнить довольно амбициозный и непростой замысел – картографировать дно всего Мирового океана к 2030 году.