Картографированием занимался ледокол "Австралийской антарктической программы" RSV Nuyina, который вышел из порта города Гобарт, остров Тасмания, и держал курс на австралийскую антарктическую научно-исследовательскую станцию "Дэйвис". Над самым верхом горы Nuyina оказалась случайно, но ученые не были бы самими собой, если бы не использовали этот момент для исследований.
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Обнаруженная ледоколом подводная гора / Фото Australian Antarctic Program
Подробнее о подводном великане
О существовании этого безымянного подводного пика известно давно. Над одной стороной горы раньше проплывали исследовательские корабли и частично картографировали пик. Также локацией занимались спутники. И все же подробной карты рельефа у ученых не было.
Когда RSV Nuyina оказался над горой, которую команда корабля назвала Ridgy-Didge, акустики включили многолучевой эхолот (гидролокатор), который, отправляя звуковые волны вниз и принимая отклик, позволил обнаружить детали рельефа и отыскать самую высокую точку массивной горы.
Так выглядит подводная гора после акустической локации / Фото Australian Antarctic Program
Пик Ridgy-Didge расположен на глубине 500 метров от корабля. А основа достигала глубины 3 тысяч метров. То есть высота горы составляет около 2 500 метров, а это делает ее выше самой высокой горы Австралии – Костюшко. Ширина объекта составляет 2 900 метров, а протяженность – 4 500 метров. Исследование ледокола RSV Nuyina поможет человечеству выполнить довольно амбициозный и непростой замысел – картографировать дно всего Мирового океана к 2030 году.