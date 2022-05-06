Австралийские ученые предложили проект телескопа будущего, который охватит всю планету

Группа исследователей под руководством Цзисиня Хуанга из Университета Маккуори, Австралия, предложила концепцию самого большого телескопа в мире. Однако он будет возможен только при одном условии.

Выполнить такой проект мы еще долго не сможем, но можем развивать необходимые для этого технологии. Пропуском в мир телескопов размером с планету должны стать квантовые компьютеры.

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Детали концепции

Идея состоит в том, чтобы разместить множество обычных телескопов на максимальной площади (в теории по всей планете) и соединить их квантовой связью в один аппарат.

Хуанг предлагает строить сразу массив телескопов – так называемые астрономические интерферометры, массив телескопов размером с всю планету.

При наличии необходимого количества ресурсов их количество может быть гигантским.

По его словам, чем больше будет устройство, тем дальше оно сможет заглянуть в космос и тем четче будет картинка.

Принцип квантовой запутанности позволит телескопам мгновенно обмениваться данными о каждом принятом отдельным элементом цепочки фотоне, поэтому физическое расстояние между самими телескопами теряет свое значение.

Это позволит выстроить интерферометр насколько угодно больших размеров.

Но при таком подходе количество помех и ошибок будет слишком большим, поэтому нужно построить еще и полноценный квантовый компьютер.

Согласно исследованиям команды Хуанга, подобные системы в теории обладают функцией самокоррекции, причем ее активация не требует дополнительных ресурсов.

Это дает квантовому компьютеру возможность одновременно обрабатывать данные и исправлять накапливающиеся в процессе ошибки.

В теории задача проста. Однако стоит помнить о том, что сегодня квантовые компьютеры еще очень далеки от тех концепций, которые рисуют себе ученые. Некоторые эксперты уверены, что до коммерческих образцов таких компьютеров еще несколько десятилетий. Однако работа в этом направлении не прекращается, количество кубитов каждый раз увеличивается, как и точность их работы, а кроме того, появляются новые идеи и подходы к работе этих устройств.