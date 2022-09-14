Ученые нашли остатки огромного кораллового рифа посреди пустыни – ему миллионы лет

Среди всего перечня мест, где вы не ожидаете найти коралловый риф, пустыня занимает первое место. Тем не менее, именно там ученые нашли остатки древнего кораллового рифа, которому, как считают, несколько миллионов лет.

Международная группа исследователей определила, с помощью "спутниковых снимков высокого разрешения и полевых исследований", что австралийская равнина Нулларбор – жаркая, равнинная территория без всяких легко различимых геологических особенностей – на самом деле является "чётким остатком оригинальной структуры морского миллионов лет".

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Находка долины Нулларбор

Центральное место в этом увлекательном исследовании, опубликованном этим летом в журнале Earth Surface Processes and Landforms, занимало расположение "кольцевидного" холма, скрытого на виду и обнаруженного на космических снимках.

Полевые исследования показали, что обнаруженные на месте микробные остатки были подобны микробным структурам, найденным не на суше, а под водой – открытие, подтверждающее, что равнина Нулларбор когда-то была покрыта тропическим океаном примерно 14 миллионов лет назад.

"Кольцевидный "холм" нельзя объяснить внеземным влиянием или какими-либо известными деформационными процессами. Но он сохраняет оригинальные микробные текстуры и особенности, обычно встречающиеся в современном Большом Барьерном рифе,

– сказал в пресс-релизе соавтор исследования, геолог Майло Бархэм.



Долина Нулларбор / Фото Earth Surface Processes and Landforms

Большое старое ископаемое

По словам исследователей, равнина Нулларбор является особенно плодотворным местом для геологических исследований, поскольку ее относительно не коснулась эрозия. Таким образом, в определенном смысле, весь регион – это одна гигантская окаменелость.

В отличие от многих частей света, большие площади равнины Нулларбор остались практически неизменными под влиянием процессов выветривания и эрозии в течение миллионов лет, что делает ее уникальным геологическим полотном, на котором удивительным образом запечатлена древняя история.

– добавил Бархем.

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Эти особенности, в сочетании с миллионами лет ландшафта, которые сейчас изучают ученые, фактически делают равнину Нулларбор своеобразной "капсулой времени", и позволяют увлекательнее глубже понять историю Земли.

Похоже, что эта австралийская пустыня когда-то была домом для огромной подводной экосистемы – мощное напоминание о том, насколько сильно изменилась наша Земля за многие тысячелетия.