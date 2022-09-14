Международная группа исследователей определила, с помощью "спутниковых снимков высокого разрешения и полевых исследований", что австралийская равнина Нулларбор – жаркая, равнинная территория без всяких легко различимых геологических особенностей – на самом деле является "чётким остатком оригинальной структуры морского миллионов лет".

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Находка долины Нулларбор

Центральное место в этом увлекательном исследовании, опубликованном этим летом в журнале Earth Surface Processes and Landforms, занимало расположение "кольцевидного" холма, скрытого на виду и обнаруженного на космических снимках.

Полевые исследования показали, что обнаруженные на месте микробные остатки были подобны микробным структурам, найденным не на суше, а под водой – открытие, подтверждающее, что равнина Нулларбор когда-то была покрыта тропическим океаном примерно 14 миллионов лет назад.

"Кольцевидный "холм" нельзя объяснить внеземным влиянием или какими-либо известными деформационными процессами. Но он сохраняет оригинальные микробные текстуры и особенности, обычно встречающиеся в современном Большом Барьерном рифе,

– сказал в пресс-релизе соавтор исследования, геолог Майло Бархэм.



Долина Нулларбор / Фото Earth Surface Processes and Landforms

Большое старое ископаемое

По словам исследователей, равнина Нулларбор является особенно плодотворным местом для геологических исследований, поскольку ее относительно не коснулась эрозия. Таким образом, в определенном смысле, весь регион – это одна гигантская окаменелость.

В отличие от многих частей света, большие площади равнины Нулларбор остались практически неизменными под влиянием процессов выветривания и эрозии в течение миллионов лет, что делает ее уникальным геологическим полотном, на котором удивительным образом запечатлена древняя история.

– добавил Бархем.

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Эти особенности, в сочетании с миллионами лет ландшафта, которые сейчас изучают ученые, фактически делают равнину Нулларбор своеобразной "капсулой времени", и позволяют увлекательнее глубже понять историю Земли.

Похоже, что эта австралийская пустыня когда-то была домом для огромной подводной экосистемы – мощное напоминание о том, насколько сильно изменилась наша Земля за многие тысячелетия.