Федеральная полиция Австралии (AFP) в начале декабря объявила о планах использовать образцы ДНК, собранные на местах преступлений, чтобы делать прогнозы относительно потенциальных подозреваемых. Новая технология известна как Massively Parallel Sequencing (MPS).

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Как это работает

Использование технологии позволяет следователям предсказать пол, биогеографическое происхождение, цвет глаз и, в ближайшие месяцы, цвет волос.

В течение следующего десятилетия планируют расширить возможности прогнозирования, включив такие характеристики, как возраст, индекс массы тела и рост.

Также ищут возможности для прогнозирования мельчайших деталей, таких как расстояние между глазами, форма глаз, носа и ушей, полнота губ и структура щек, рассказывает доктор Пол Роффи, ведущий научный сотрудник MPS в AFP Forensics.

Генетическая информация человека закодирована в ДНК в виде длинных цепочек из четырех различных основных молекул, а секвенирование — это процесс "чтения" последовательности этих основ.

Старые машины для секвенирования ДНК могли читать только один бит ДНК за раз, но современные машины с технологией MPS могут читать свыше шести триллионов оснований ДНК за один пробег. Это открывает новые возможности для анализа ДНК.

AFP тщательно протестировала и оценила MPS, чтобы гарантировать ее точность, прежде чем использовать в судебных расследованиях. Истинная сила технологии, пишет источник, заключается в ее способности получать данные из ДНК, когда преступник неизвестен и не имеет соответствующего профиля в базе данных ДНК правоохранительных органов. Платформа также будет применена в делах о пропавших без вести и к человеческим останкам, которые невозможно опознать.

Кстати, недавно ученые также обнаружили, что бактерии по всему миру начали странным образом эволюционировать. У них появляются особые ферменты. Самое интересное то, что такая эволюция наблюдается одновременно по всему миру.