Австралийское правительство решило ввести кибербезопасность в учебный план с первых классов школы. Обсуждение инициативы стартовало в минувшую пятницу.

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Цель курса

Таким образом власти страны надеются научить детей понимать вопрос приватности и защищенности в информационной среде, помочь освоить навыки, необходимые для корректного общения в сети, обращения с персональными данными и эффективного использования средств безопасности.

Обучение предлагают начать уже с первого класса. Австралийцы идут в школу в пять лет. Сначала детям объяснят, что такой информацией, как полное имя и дата рождения, с незнакомцами делиться не стоит . А если, они захотят ввести личные данные, где-либо в интернете, необходимо обсудить это с родителями, опекунами или учителями.

. А если, они захотят ввести личные данные, где-либо в интернете, необходимо обсудить это с родителями, опекунами или учителями. Следующие два класса учащиеся получат базовые знания об использовании логинов и паролей, а также основные опасности в сети.

В четвертом и пятом классах детей научат определять, какая информация считается личной и может помочь злоумышленнику однозначно идентифицировать жертву, включая определение местоположение.

Образовательная программа должна пройти еще несколько кругов бюрократии. Вероятнее всего, ее несколько сократят, поскольку в нынешнем виде черновик оценивается как очень насыщенный. После одобрения, на внедрение учебного плана уйдет еще несколько лет.