Глену де Врису было 49 лет. Еще в октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером.
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Как произошла авиакатастрофа
В полиции рассказали, что самолет упал в лесистой местности, пишет CNN. Это был четырехместный Cessna 172. Такой самолет используют для тренировочных и развлекательных полетов.
Вриса сопровождал частный пилот – 54-летний Томас Фишер. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса,
– отметили в Blue Origin.
Добавили, что погибший давал жизненную энергию для работы компании и товарищей. Убеждены, что его страстью к полетам будут восхищаться.
Что известно о погибшем
- Глен де Врис – вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes.
- Он также был участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard. Полет состоялся 13 октября и продолжался около 11 минут. Собственно, в состав экипажа входил актер Ульям Шетнер.