Глену де Врису было 49 лет. Еще в октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером.

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Как произошла авиакатастрофа

В полиции рассказали, что самолет упал в лесистой местности, пишет CNN. Это был четырехместный Cessna 172. Такой самолет используют для тренировочных и развлекательных полетов.

Вриса сопровождал частный пилот – 54-летний Томас Фишер. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса,

– отметили в Blue Origin.

Добавили, что погибший давал жизненную энергию для работы компании и товарищей. Убеждены, что его страстью к полетам будут восхищаться.

Что известно о погибшем