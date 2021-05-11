Такой вывод озвучивался и ранее от представителей Tesla, которые изучили данные, полученные из машины. На повороте, в который не вписался электромобиль, нет необходимой для работы функции автоматического руления разметки.

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Как удалось установить невозможность работы автопилота

Следователи убедились в невозможности активации системы помощи водителю Tesla, проехав на аналогичном электромобиле по отрезку дороги, где случилась авария. Все же в полиции продолжают склоняться к тому, что на пострадавшем электромобиле могла работать функция круиз-контроля, которая позволяет поддерживать дистанцию до автомобиля, едущего впереди транспортного средства, это доказали результаты эксперимента.

Важно! Чтобы считать функцию помощи водителю ("автопилота" Tesla) активной, необходимо, чтобы одновременно осуществлялось как автоматическое управление, так и поддержка дистанции до автомобиля, едущего впереди транспорта.

Новые детали фатальной аварии

Полиции удалось получить доступ к записям с камер системы видеонаблюдения в доме, где проживал погибший владелец Tesla Model S. На них видно, что он садится за руль электромобиля, а его спутник располагается в переднем пассажирском кресле. Ранее считалось, что оба мужчины находились на пассажирских сиденьях.

Прибывшие на место аварии спасатели не нашли никого в водительском кресле, поэтому первой и главной версией аварии стало то, что автопилот Tesla не справился с управлением.

Следствие установило, что машина не вписалась в поворот, перескочила через бордюр, повредила аккумуляторный блок о выступающий канализационный колодец и врезалась в дерево, после чего загорелась от повреждений аккумуляторов.



После столкновения автомобиль сгорел дотла / Фото Deven Clarke

Штатный накопитель, который содержал данные о перемещении электромобиля и состоянии его систем, пострадал во время пожара, но следствие надеется восстановить данные из вспомогательного блока.