Такой вывод озвучивался и ранее от представителей Tesla, которые изучили данные, полученные из машины. На повороте, в который не вписался электромобиль, нет необходимой для работы функции автоматического руления разметки.
К теме Новые детали аварии Tesla Model S с двумя погибшими
Как удалось установить невозможность работы автопилота
Следователи убедились в невозможности активации системы помощи водителю Tesla, проехав на аналогичном электромобиле по отрезку дороги, где случилась авария. Все же в полиции продолжают склоняться к тому, что на пострадавшем электромобиле могла работать функция круиз-контроля, которая позволяет поддерживать дистанцию до автомобиля, едущего впереди транспортного средства, это доказали результаты эксперимента.
Новые детали фатальной аварии
Полиции удалось получить доступ к записям с камер системы видеонаблюдения в доме, где проживал погибший владелец Tesla Model S. На них видно, что он садится за руль электромобиля, а его спутник располагается в переднем пассажирском кресле. Ранее считалось, что оба мужчины находились на пассажирских сиденьях.
Прибывшие на место аварии спасатели не нашли никого в водительском кресле, поэтому первой и главной версией аварии стало то, что автопилот Tesla не справился с управлением.
Следствие установило, что машина не вписалась в поворот, перескочила через бордюр, повредила аккумуляторный блок о выступающий канализационный колодец и врезалась в дерево, после чего загорелась от повреждений аккумуляторов.
После столкновения автомобиль сгорел дотла / Фото Deven Clarke
Штатный накопитель, который содержал данные о перемещении электромобиля и состоянии его систем, пострадал во время пожара, но следствие надеется восстановить данные из вспомогательного блока.
- В салоне находились двое мужчин – Эверетт Талбот (69 лет) и Уильям Варнер (59 лет).
- Илон Маск сразу заявил, что согласно данным, которые доступны в системе Tesla, "автопилот" электромобиля был отключен в момент столкновения.
- В рамках собственного расследования компании удалось установить, что руль автомобиля был "деформирован" от удара.
- Также представители компании обнаружили, что все ремни безопасности были отстегнуты.