Аукцион закончился: Blue Origin продала последний билет на полет в космос с Джеффом Безосом

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, продала с аукциона билет на свой космический корабль New Shepard. Имя победителя еще не объявлено.

Первый суборбитальный полет корабля New Shepard с туристами на борту запланирован на 20 июля. Кроме победителя аукциона, в полет отправится сам Джефф Безос, его брат Марк и еще один пассажир, имя которого пока также держится в тайне.

Интересно Ричард Брэнсон попытается улететь в космос раньше Джеффа Безоса

Сколько заплатили за билет на New Shepard

Аукцион проходил в Бостоне, штат Массачусетс, и выглядел, как мероприятие, в рамках которого собрались десятки представителей участников аукциона, которые делали ставки от имени своих клиентов. Менее десяти минут понадобилось, чтобы цена билета на корабль New Shepard взлетела с первоначальных 4,8 миллиона долларов до 28 миллионов – именно за такую сумму в итоге и был приобретен билет.

Согласно имеющимся данным, вырученные в ходе торгов деньги пойдут в фонд "Club For The Future", который был создан несколько лет назад для привлечения молодых специалистов к работе в технических направлениях. Фонд также помогает дальнейшему развитию космонавтики и других смежных направлений.

Что известно о корабле New Shepard