Компания Microsoft раскрыла статистику распространенности своего фирменного браузера Microsoft Edge.

По данным компании, браузером Microsoft Edge на данный момент пользуются уже более 600 миллионов человек, сообщает Windows Latest.

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Стоит отметить, что компания не особо афишировала свое достижение. Статистика пользователей браузера указана в описании к вакансии для представительства в Индии.

Развитие браузера

Сейчас браузер Edge быстро развивается и обрастает новыми функциями. Накануне в полноценной версии браузера появилась функция синхронизации истории просмотров и вкладок. Обновление уже распространяется на стабильные версии Edge и вскоре станет доступна всем пользователям.

Также в скором времени в браузере появится функция проверки паролей. Браузер будет уведомлять пользователей, если его данные были обнаружены в "слитых" базах. Пользователь получит соответствующее уведомление о необходимости изменить свой пароль.

Напомним, Microsoft Edge сейчас доступен в версиях для Windows, macOS, Android, iOS, macOS и Linux. Новая версия Microsoft Edge на основе Chromium является браузером по умолчанию для Windows 10.