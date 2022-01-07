Документ будет принят до конца текущего месяца, после чего будет направлен для изменения законодательства членам ЕС. Принятие документа будет означать, что инвестировать в атом и газ можно будет из "зеленых" фондов.

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Атомная электрогенерация долго не признавалась в Европе как стойкая или, как обычно говорят, "зеленая". В то же время с начала 2021 года ЕК заказала ряд экспертных оценок безопасности использования ядерных объектов в Европе. Данные экспертиз позволили Комиссии включить атомную генерацию в таксономику ЕС, что было сообщено только в конце 2021 года. Поскольку выводам экспертов можно доверять, это позволило исключить обсуждение поправок.

Как атомная и газовая энергетика станут "зелеными"

В документе отмечается, что "необходимо признать, что сектора ископаемого газа и ядерной энергетики могут внести вклад в декарбонизацию экономики Союза". В частности, поправки предусматривают три отдельных вида деятельности в области ядерной энергетики:

демонстрационные установки для передовых ядерных технологий;

строительство новых атомных электростанций с использованием лучших доступных технологий;

и производство электроэнергии на существующих ядерных установках.

Проект включает три вида деятельности, связанные с природным газом: производство электроэнергии, высокоэффективная когенерация и централизованное теплоснабжение. При этом если использование природного газа четко отмечено как вынужденная мера на переходный период (дата строительства последней электростанции на природном газе — 31 декабря 2030 года), то в отношении атомной электрогенерации такой ремарки нет. По некоторым данным, строительство АЭС в Европе может быть разрешено до 2040 или 2045 года.

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Следует понимать, что атомную энергетику признают "зеленой" не сразу. Во-первых, поправка не менее двух месяцев будет рассматриваться и утверждаться государствами-членами ЕС. Во-вторых, следует разработать и согласовать новые нормативные документы по обороту сырья и отходов разного уровня радиоактивности.

Также предусмотрен норматив по выбросам CO2 на каждый кВт/ч производимой АЭС электроэнергии (не более 100 г), а также подготовка каждые 10 лет обзоров и рекомендаций по использованию передовых ядерных технологий. Но в общем-то курс понятен – мирный атом надолго задержится в Европе.