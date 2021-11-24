Экспертную оценку выполнили специалисты по охране окружающей среды консалтинговой компании Ricardo Energy & Environment и это подтвердили консультанты другой компании – канадской WSP, которая также специализируется на экологии. Сделана она для новой АЭС в Великобритании – "Гинкли-Пойнт C" (Hinkley Point C), которую французская компания Électricité de France (EDF) начала строить в декабре 2018 года.

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Что известно о Hinkley Point C

На первом и втором блоке новой АЭС будут построены два новых реактора поколения 3+ – это реакторы Evolutionary Power Reactor (EPR), каждый из которых мощностью 1630 МВте. Первый блок должен вступить в силу в 2026 году.

Третий реактор, на который власти пока не дали разрешение, может быть построен на АЭС "Сайзвелл" (Sizewell) на побережье Северного моря ("Гинкли-Пойнт C" строится на побережье Атлантического океана). Поэтому для компании-подрядчика важно было отметить высокую экологичность новых реакторов.

Экспертная оценка проекта

Эксперты дали оценку углеродного следа АЭС "Гинкли-Пойнт C" от этапа закупки материалов до строительства, работы и этапа ликвидации АЭС после вывода из строя. Выяснилось, что до поставки электричества потребителям АЭС будет производить 5,49 г CO2 на каждый 1 кВтч электроэнергии. С учетом электросетей распределения и процесса доставки потребителям выработка CO2 достигнет 10,91 г на каждый 1 кВт⋅час.

Для сравнения, по средней оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, для ветряной генерации электричества на морском углеводородном шельфе следует достигает 12 г CO2 на 1 кВт·ч, а для крупномасштабных солнечных ферм – 48 г CO2 на 1 кВт·ч.

Добавим, для природного газа этот показатель равен 490 г CO2 на 1 кВт·ч, а для угля – 820 г CO2 на 1 кВт·ч.

Выводы проведенного исследования согласуются с результатами отчета, опубликованного недавно Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). В отчете ЕЭК ООН подтверждается, что атомная энергетика в целом имеет низкую интенсивность выбросов углерода за весь жизненный цикл среди всех источников электроэнергии от 5,1 до 6,4 г CO2 на 1 кВтч.

К другим не менее важным факторам преимущества АЭС относятся относительно небольшое использование материалов и предельно низкое землепользование. Все это заставляет делать ставку на АЭС при переходе на новые чистые источники энергии. Ряд европейских стран во главе с Германией пока опираются на этот процесс, но, похоже, скоро все может измениться.