В атмосфере экзопланеты обнаружили металлические облака и дождь из сапфиров

В новом исследовании атмосферы экзопланеты WASP-121 b, также известной как "горячий Юпитер", ученые выяснили, что она содержит облака из металлов, а также там могут идти дожди из сапфиров в жидком состоянии.

Экзопланета WASP-121 b – это газовый гигант, расположенный на расстоянии 880 световых лет от Земли, который был обнаружен в 2015 году. Она имеет ряд сходств с Юпитером, однако находится гораздо ближе к своей звезде, и поэтому намного горячее.

Не пропустите У коричневых карликов обнаружили новое химическое соединение: что это значит

Уникальные особенности загадочной экзопланеты

В новом исследовании ученые с помощью космического телескопа "Хаббл" впервые провели детальный анализ атмосферы на более прохладной стороне экзопланеты. Выяснилось, что она обладает рядом уникальных качеств, включая металлические облака и дождь из жидких драгоценных камней.

WASP-121 b заблокирована приливами, а это значит, что одной своей стороной она всегда повернута к звезде. На этой стороне планеты металлы и минералы испаряются. По данным исследований, верхние слои атмосферы на дневной стороне WASP-121 b могут нагреваться до 3000 градусов по шкале Цельсия. Из-за этого вода в атмосфере светится, а молекулы разрушаются.

Циклы на WASP-121 b: смотрите видео

Металлические облака

Исследователи выяснили, что на ночной стороне планеты температура снижается вдвое. Эта разница в температуре заставляет сильные ветры дуть с запада на восток вокруг планеты, захватывая воду с дневной на ночную сторону. Когда молекулы воды распадаются на атомы водорода и кислорода под воздействием тепла на дневной стороне, относительно низкие температуры на ночной стороне атомы рекомбинируют в водяной пар.

Эта вода переносится ветрами обратно на дневную сторону, где снова распадается на атомы. Температура на ночной стороне никогда не бывает достаточно низкой для образования водяных облаков. Вместо этого образуются металлические облака.

Предварительные данные "Хаббла" показали признаки наличия металлов, таких как железо, магний, хром и ванадий в виде газов на дневной стороне планеты. Согласно свежим данным, на ночной стороне WASP-121 b становится достаточно холодно, чтобы эти металлы конденсировались в облака. Так же, как и в случае с водяным паром, сильные ветры приносят эти облака на дневную сторону планеты, где они испаряются.



"Горячий Юпитер" – WASP-121 b / Фото Wikipedia

Дождь из сапфиров

Металлические облака – не единственное странное явление, которое исследователи заметили на горячем двойнике Юпитера. Они также нашли доказательства возможных дождей в виде жидких драгоценных камней.

Ученых удивило, что среди металлов, которые они обнаружили в атмосфере планеты, не было ни алюминия, ни титана. Они считают, что это будет объясняться тем, что металлы конденсируются и выпадают в нижние слои атмосферы планеты за пределами наблюдений.

Этот металлический пар, сконденсировавшийся в металлический дождь, привел бы к тому, что алюминий конденсировался бы вместе с кислородом, образуя корунд. По словам ученых, это металлическое соединение, которое при загрязнении другими металлами, найденными в атмосфере планеты, образует рубины или сапфиры.

Очень интересно изучать такие планеты, как WASP-121 b, которые сильно отличаются от планет в нашей Солнечной системе, потому что они позволяют нам увидеть, как ведет себя атмосфера в экстремальных условиях,

– сказала Джоанна Барстоу, исследовательница из Открытого университета в Великобритании.

Ученые заявляют, что в будущем собираются наблюдать за WASP-121 b с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб, чтобы лучше понять эту планету.