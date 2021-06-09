Газовые гиганты характерны тем, что чем глубже мы будем в них погружаться – тем больше будет становиться давление. Условная поверхность у таких планет считается там, где давление составляет 1 атмосферу. Ученые считают, что в центре Юпитера находится плотное жидкое ядро, состоящее из ионизированного водорода и гелия, которые смешаны с тяжелыми элементами. Ядро имеет размер около 30% от размера всей планеты.

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Юпитер, сфотографирован АМС Juno / Фото NASA

Что будет, если убрать все газы

Давление и температура внутри Юпитера падают по мере удаления от центра. Это означает, что внутренняя жидкость в конечном итоге уступает место газовой атмосфере.

У исследователей мало информации, чтобы точно сказать где жидкость переходит в газ. И ученые считают, что такая условная разграничительная линия проходит за несколько тысяч километров от высших слоев облаков газового гиганта.

Поэтому, если бы мы смогли откачать все газы и оставить только жидкость, то Юпитер все равно был бы самой большой планетой Солнечной системы, ведь его диаметр составляет около 140 тысяч километров. Для сравнения: диаметр Земли – всего 12,7 тысячи километров.