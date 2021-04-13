Подобные экзопланеты очень удобно открывать как с помощью транзитного метода, так и метода радиальных скоростей, а их атмосферы представляют для ученых природные лаборатории с точки зрения исследования химических и физических процессов, проходящих в газовых оболочках экзопланет в условиях экстремального облучения со стороны звезды.

Интересно Впечатляющий вид из пустыни на Млечный путь

Кроме того, существует две версии происхождения подобных экзопланет (формирование там, где они находятся сейчас или формирование планеты вдали от звезды с последующей миграцией к ней) и чтобы понять, какая из них более достоверная, ученым необходимы большие объемы данных из наблюдений.

Подтверждение теории миграции "горячих юпитеров"

Группа астрономов во главе с Паоло Джакоббе из Итальянского национального института астрофизики опубликовала результаты анализа наблюдений в период с 2018 по 2019 год за горячим юпитером HD 209458b (или Осирис) в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью спектрографа GIANO-B, установленного на 3, 6-метровом наземном телескопе TNG (Telescopio Nazionale Galileo). Сама экзопланета массой 0,69 масс Юпитера и находится на расстоянии всего 7 миллионов километров от своей солнцеподобной звезды, расположенной в 153 световых годах от нас.

Ученые смогли понаблюдать четыре прохождения планеты по диску своей звезды, в ходе которых телескоп регистрировал свет звезды, которая прошла сквозь атмосферу планеты и несет информацию о ее составе. В результате были найдены молекулы воды, окиси углерода, цианистого водорода, метана, аммиака и ацетилена статистической значимости от 5,3 до 9,9 сигма.

Проведенные моделирования показали, что большое количество углерода в атмосфере Осириса с соотношением углерода к кислороду, близким или больше 1, можно объяснить тем, что экзопланета образовалась в области за границей конденсации водяного пара, между границей конденсации CO2 (около 5-8 астрономических единиц от звезды ) и CO (около 30-40 астрономических единиц от звезды), а затем мигрировала к своей звезде.