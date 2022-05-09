Атаковано более 200 ресурсов: успехи ІТ-Армии Украины за последнюю неделю

9 мая 2022 , 23:58
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Источник:

телеграм-канал Минцифры

Министерство цифровой трансформации продолжает отчитываться об успехах украинской ІТ-Армии, которая исправно работает на цифровом фронте с начала войны.

Напомним, что одной из главных задач украинской ІТ-Армии на киберфронте является противостояние врагу в киберпространстве и распространение правдивой информации о войне, которую Россия развязала в Украине.

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Успехи ІТ-Армии за неделю

Со 2 по 8 мая было атаковано более 200 российских онлайн-ресурсов, а именно:

  • Остановка пивных заводов. Из-за массивной атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах.
  • Онлайн-шоппинг. Из-за киберудара приостановили работу онлайн-магазины. В результате атаки россияне не смогли оформлять покупки онлайн на ряде платформ.
  • Тендерные площадки. Вторую неделю подряд парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего у россиян продолжили срывать торги.
  • Системы подачи электронной отчетности. Жители России уже несколько недель не могут подавать отчетность вовремя, блокировка соответствующих систем продолжается.
  • Сервисы русской пропаганды. Благодаря постоянным атакам украинской ІТ-Армии россияне продолжают оставаться без пропаганды.

Война Украины на киберфронте

Со времени создания ІТ-Армии Украина добилась впечатляющих побед на киберфронте и продолжает это делать.

  • На сегодняшний день уже взломано более 80 критически важных для России баз данных, содержащих информацию о гражданах и бизнесе. Этот список продолжает дополняться практически ежедневно.
  • Благодаря цифровой блокаде пострадала значительная часть ІТ-компаний России. К примеру, "ВКонтакте" недавно сообщила о своей неспособности самостоятельно купить серверы для обеспечения собственных нужд.

Вместе с тем, сфера кибербезопасности России очень пострадала из-за санкций, но, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, главная победа будет тогда, когда войска страны-агрессора покинут территорию Украины.

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Чем занимается ІТ-Армия

ІТ-Армия ежедневно атакует все сферы России:

  • ресурсы государственных учреждений;
  • крупные корпорации;
  • операторов связи;
  • банки;
  • кредитные союзы;
  • сервисы электронной цифровой подписи;
  • ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

Присоединиться может практически кто угодно. Практически раз в день на телеграм-канале ІТ-Армии Украины возникают все новые задачки, также информация об удачных атаках.

Автор: Михайло Года