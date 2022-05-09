Напомним, что одной из главных задач украинской ІТ-Армии на киберфронте является противостояние врагу в киберпространстве и распространение правдивой информации о войне, которую Россия развязала в Украине.
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Успехи ІТ-Армии за неделю
Со 2 по 8 мая было атаковано более 200 российских онлайн-ресурсов, а именно:
- Остановка пивных заводов. Из-за массивной атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах.
- Онлайн-шоппинг. Из-за киберудара приостановили работу онлайн-магазины. В результате атаки россияне не смогли оформлять покупки онлайн на ряде платформ.
- Тендерные площадки. Вторую неделю подряд парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего у россиян продолжили срывать торги.
- Системы подачи электронной отчетности. Жители России уже несколько недель не могут подавать отчетность вовремя, блокировка соответствующих систем продолжается.
- Сервисы русской пропаганды. Благодаря постоянным атакам украинской ІТ-Армии россияне продолжают оставаться без пропаганды.
Война Украины на киберфронте
Со времени создания ІТ-Армии Украина добилась впечатляющих побед на киберфронте и продолжает это делать.
- На сегодняшний день уже взломано более 80 критически важных для России баз данных, содержащих информацию о гражданах и бизнесе. Этот список продолжает дополняться практически ежедневно.
- Благодаря цифровой блокаде пострадала значительная часть ІТ-компаний России. К примеру, "ВКонтакте" недавно сообщила о своей неспособности самостоятельно купить серверы для обеспечения собственных нужд.
Вместе с тем, сфера кибербезопасности России очень пострадала из-за санкций, но, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, главная победа будет тогда, когда войска страны-агрессора покинут территорию Украины.
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Чем занимается ІТ-Армия
ІТ-Армия ежедневно атакует все сферы России:
- ресурсы государственных учреждений;
- крупные корпорации;
- операторов связи;
- банки;
- кредитные союзы;
- сервисы электронной цифровой подписи;
- ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.
Присоединиться может практически кто угодно. Практически раз в день на телеграм-канале ІТ-Армии Украины возникают все новые задачки, также информация об удачных атаках.