Масштабная атака хакеров задела компании в 17 странах: реакция Байдена

Хакеры с помощью вирусов-вымогателей атаковали около тысячи компаний в 17 странах. По данным американских СМИ, атаки осуществляла группировка REvil, многие участники которой – русскоязычные. При этом президент Джо Байден не уверен, что за этим стоит Россия.

Большинство пострадавших компаний предоставляют IT-услуги малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на специалистов по кибербезопасности Huntress Labs.

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Атаки затронули не только компании, но и их клиентов

Атаки характерны тем, что касаются не только компаний, но и их клиентов.

Американские спецслужбы проводят расследование

В Швеции более чем 800 магазинов сети COOP не смогли открыться, ведь после атаки не работали кассовые аппараты.

Президент Байден заявил, что не может утверждать, что россияне имеют отношение к этому нападению в сети. Об этом он сообщил во время визита в штат Мичиган.

Однако глава Белого дома подчеркнул, Если таки докажут, что к атакам причастна Россия, США пойдут на ответные жесткие шаги. Сейчас разведывательные службы проводят расследование.

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Байден говорил о кибератаках с Путиным

Отметим, что во время встречи 16 июня в Швейцарии Джо Байден обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос кибератак. Он призвал главу Кремля обуздать российских киберпреступников.