Большинство пострадавших компаний предоставляют IT-услуги малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на специалистов по кибербезопасности Huntress Labs.
К теме В США придумали способ защитить компьютеры от большинства атак
Атаки затронули не только компании, но и их клиентов
Атаки характерны тем, что касаются не только компаний, но и их клиентов.
Американские спецслужбы проводят расследование
Президент Байден заявил, что не может утверждать, что россияне имеют отношение к этому нападению в сети. Об этом он сообщил во время визита в штат Мичиган.
Однако глава Белого дома подчеркнул, Если таки докажут, что к атакам причастна Россия, США пойдут на ответные жесткие шаги. Сейчас разведывательные службы проводят расследование.
Читайте также Снова хакеры, снова Россия: кто-то взломал соцсети главы канцелярии премьера Польши
Байден говорил о кибератаках с Путиным
Отметим, что во время встречи 16 июня в Швейцарии Джо Байден обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос кибератак. Он призвал главу Кремля обуздать российских киберпреступников.