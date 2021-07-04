Большинство пострадавших компаний предоставляют IT-услуги малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на специалистов по кибербезопасности Huntress Labs.

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Атаки затронули не только компании, но и их клиентов

Атаки характерны тем, что касаются не только компаний, но и их клиентов.

Обратите внимание! В Швеции более чем 800 магазинов сети COOP не смогли открыться, ведь после атаки не работали кассовые аппараты.

Американские спецслужбы проводят расследование

Президент Байден заявил, что не может утверждать, что россияне имеют отношение к этому нападению в сети. Об этом он сообщил во время визита в штат Мичиган.

Однако глава Белого дома подчеркнул, Если таки докажут, что к атакам причастна Россия, США пойдут на ответные жесткие шаги. Сейчас разведывательные службы проводят расследование.

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Байден говорил о кибератаках с Путиным

Отметим, что во время встречи 16 июня в Швейцарии Джо Байден обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос кибератак. Он призвал главу Кремля обуздать российских киберпреступников.