Как сообщает 24 канал со ссылкой на компанию, продажи устройства стартуют уже в ближайшее время, а обойдется новый Asus Zenfone 9 800 долларов (≈29300 гривен).

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Технические характеристики Asus Zenfone 9

Смартфон получил экран диагональю 5,9 дюйма, разрешением 2400х1080 пикселей, ширину корпуса 68,1 мм и весит всего 169 г. Для сравнения: iPhone 13 mini имеет экран 5,4 дюйма разрешением 2340х108 2 мм и массе.

Asus Zenfone 9 оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus gen 1, имеет 16 гигабайт оперативной памяти и хранилище на 256 гигабайт. Операционная система – Android 12.

Относительно фото возможностей устройство получило 12-мегапиксельную камеру спереди и два датчика разрешением 50 Мп (Sony IMX766) и 12 Мп (Sony IMX363) сзади.

Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч, он поддерживает 30-ваттную зарядку. Интересно, что Zenfone 9 получил пыле- и влагозащиту по стандарту IP68. Кстати, любители слушать музыку в ведущих наушниках оценят наличие 3,5-мм разъема для наушников, который сейчас редко можно встретить.

Фото Asus Zenfone 9

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