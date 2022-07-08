Asus готовит стильный и компактный смартфон на Snapdragon 8 Plus Gen 1

Asus, хоть и не является одним из лидеров рынка смартфонов, выпускает достаточно удачные по качеству устройства. Их компания предлагает две серии – Zenfone и игровые ROG Phone. Новинка, которая скоро выйдет, будет относиться к первой.

Судя по всему, мода на компактные смартфоны возвращается, несмотря на то, что iPhone с небольшим экраном ранее полностью провалился. Asus собирается присоединиться к команде производителей, в арсенале которых можно будет найти гаджет, который точно никто не назовет "лопатой".

Досадное заявление обо всей серии смартфонов Xiaomi 12S означает, что новинку получат не все.

Характеристики Asus Zenfone 9

Судя по рекламному видеоролику, который Asus опубликовала сегодня, Zenfone 9 станет мечтой многих. Здесь и реально небольшие размеры, и качественные датчики камеры, хоть их только два, и защита IP68 и стандартный разъем для наушников.

Основное:

Процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Экран SAMSUNG AMOLED Display на 5,9 дюйма с поддержкой Full HD+.

с поддержкой Full HD+. Обещают высокую плотность пикселей.

Частота обновления экрана – 120 герц.

Две камеры, несколько напоминающие смартфоны от Huawei. Каждый датчик Sony IMX766 на 50 мегапикселей . В основном будет шестиосевая система стабилизации.

. В основном будет шестиосевая система стабилизации. Аккумулятор всего на 4300 миллиампер-часов – может показаться мало, однако учитывая небольшой размер экрана, этого должно быть достаточно. Тот же Samsung Galaxy S22 при экране с диагональю 6,1 дюйма оснащен аккумулятором емкостью 3700 миллиампер-часов.

– может показаться мало, однако учитывая небольшой размер экрана, этого должно быть достаточно. Тот же Samsung Galaxy S22 при экране с диагональю 6,1 дюйма оснащен аккумулятором емкостью 3700 миллиампер-часов. Присутствует 3.5-миллиметровый разъем для наушников.

Стандарт защиты от воды и пыли IP68, обозначающий абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключающий проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до 1,5 метра до 30 минут, не опасаясь за его целостность.

Пока не сообщают, сколько будет стоить смартфон и когда он выйдет, однако учитывая анонс, можно ожидать его в ближайшие месяцы.