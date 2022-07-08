Судя по всему, мода на компактные смартфоны возвращается, несмотря на то, что iPhone с небольшим экраном ранее полностью провалился. Asus собирается присоединиться к команде производителей, в арсенале которых можно будет найти гаджет, который точно никто не назовет "лопатой".
Досадное заявление обо всей серии смартфонов Xiaomi 12S означает, что новинку получат не все.
Характеристики Asus Zenfone 9
Судя по рекламному видеоролику, который Asus опубликовала сегодня, Zenfone 9 станет мечтой многих. Здесь и реально небольшие размеры, и качественные датчики камеры, хоть их только два, и защита IP68 и стандартный разъем для наушников.
Основное:
- Процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- Экран SAMSUNG AMOLED Display на 5,9 дюйма с поддержкой Full HD+.
- Обещают высокую плотность пикселей.
- Частота обновления экрана – 120 герц.
- Две камеры, несколько напоминающие смартфоны от Huawei. Каждый датчик Sony IMX766 на 50 мегапикселей. В основном будет шестиосевая система стабилизации.
- Аккумулятор всего на 4300 миллиампер-часов – может показаться мало, однако учитывая небольшой размер экрана, этого должно быть достаточно. Тот же Samsung Galaxy S22 при экране с диагональю 6,1 дюйма оснащен аккумулятором емкостью 3700 миллиампер-часов.
- Присутствует 3.5-миллиметровый разъем для наушников.
- Стандарт защиты от воды и пыли IP68, обозначающий абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключающий проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до 1,5 метра до 30 минут, не опасаясь за его целостность.
Пока не сообщают, сколько будет стоить смартфон и когда он выйдет, однако учитывая анонс, можно ожидать его в ближайшие месяцы.