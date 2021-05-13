Zenfone 8 Flip

Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 (базовая версия флагмана получила тот же процессор). Однако он доступен только в версии с 8 Гбайт оперативной памяти, в то время как покупателям Zenfone 8 будут доступны еще и модификации с 6 и 16 Гбайт оперативной памяти.

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Память

Емкость накопителя UFS 3.1 может составлять 128 или 256 Гбайт. В отличие от Zenfone 8, модель Flip поддерживает расширение памяти картами microSD объемом до 2 Тбайт.



Смартфон ASUS Zenfone 8 / Фото ASUS

Экран

Благодаря тому, что откидной блок основной камеры выполняет роль и фронтального сенсора, экран смартфона не имеет вырезов. Диагональ AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+ составляет 6,67 дюйма. Частота обновления экрана достигает 90 Гц.

Камера

Откидная камера Zenfone 8 Flip представлена тройным модулем, который содержит 64-Мп основной сенсор Sony IMX686, 12-Мп датчик Sony IMX363 с широкоугольной оптикой и телефотомодулем на 8-Мп от OmniVision OV08A.



Смартфон ASUS Zenfone 8 Flip / Фото ASUS

Автономность и звук

Большие габариты, чем у базового Zenfone 8, позволили производителю оснастить смартфон 5 000 мАч батареей с поддержкой 30-Вт зарядки. Как и в случае с базовой моделью, аудиотракт Zenfone 8 Flip разрабатывался совместно с Dirac. Устройство может похвастаться отличным качеством звука и мощными стереодинамиками, однако лишено 3,5-мм аудиоразъема (в отличие от Zenfone 8).

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Технические характеристики смартфонов ASUS Zenfone 8 и 8 Flip

Цвет Обсидиановый черный (Obsidian Black), серебро горизонта (Horizon Silver) / Галактический черный (Galactic Black), ледяное серебро (Glacier Silver)

Обсидиановый черный (Obsidian Black), серебро горизонта (Horizon Silver) / Галактический черный (Galactic Black), ледяное серебро (Glacier Silver) Процессор Qualcomm ® Snapdragon ™ 888 5G (64 бит, 8 ядер, 5 нм), 2,84 ГГц

Память 6, 8 або 16 ГБ LPDDR5 / 8 ГБ LPDDR5

Связь Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO), три диапазона: 2,4, 5 та 6 ГГц, Bluetooth 5.2 (EDR + A2DP), поддержка Qualcomm aptX , aptX HD, aptX Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC

Габариты 148 x 68,5 x 8,9 мм / 165,04 x 77,28 x 9,6 мм

148 x 68,5 x 8,9 мм / 165,04 x 77,28 x 9,6 мм Дисплей 5,9" AMOLED, 20:9 Full HD+ (2400x1080), 120 Гц / 6,67" AMOLED, Full HD+, 20:9, 90 Гц.

Графический процессор Qualcomm Adreno 660

Аккумулятор 4000 мА·год, Quick Charge 4.0 та Power Delivery / 5000 мА·год, Quick Charge 4.0 та Power Delivery

Операционная система Android 11 с интерфейсом ZenUI 8

Цена и доступность

Продажа смартфонов серии Zenfone 8 в Украине начнется в конце мая. Во время предзаказа, который будет действовать до 26 мая, модель Zenfone 8 с Snapdragon 888, ОЗУ 8 ГБ и накопителем на 128 ГБ можно будет приобрести по специальной цене 19 999 грн (обычная цена – 23 999 грн).