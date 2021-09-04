Компактный SSD-накопитель весит всего 107 граммов. Тем не менее позволяет хранить до 500 гигабайтов данных.

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Характеристики ASUS ROG Strix Arion S500

Скорость: SSD-накопитель обеспечивает скорость передачи данных до 1050 МБ/с – до 12 раз выше, чем стандартные внешние жесткие диски. На таких скоростях файл размером 100 ГБ можно скопировать всего за две минуты. Кроме того, DRAM-буфер и большой кэш SLC позволяют достичь максимального быстродействия при работе с данными и помогают продлить срок службы SSD.

Охлаждение: корпус из алюминиевого сплава и внутренняя термопрокладка обеспечивают эффективный отвод тепла.

Защита данных: 256-разрядное AES-шифрование и встроенное программное обеспечение NTI Backup Now EZ для создания резервных копий данных.

Совместимость: интерфейс USB-C 3.2 Gen 2 обеспечивает высокую скорость и широкую поддержку устройств, включая новейшие игровые консоли.



ASUS ROG Strix Arion S500 / Фото ASUS

Он поддерживает эксклюзивную систему подсветки Aura Sync, которая может синхронизироваться с подсветкой других Aura-совместимых устройств.

Кроме того, в комплекте поставки есть программное обеспечение ROG SSD Dashboard для управления, которое отображает всю важную информацию, в частности температуру накопителя, его состояние и тому подобное.