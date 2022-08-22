Asus показала необычный монитор ProArt со сторонами 32:9 – чем он интересен и когда выйдет на рынок

Компания Asus повторно представила новый монитор 14-дюймовый монитор Asus ProArt Display PA147CDV с соотношением сторон 32:9 и поддержкой стилуса, а также сообщила, когда он выйдет.

Чем интересно устройство

Прежде всего, необычный монитор сразу привлекает внимание своими не характерными формами. Asus ProArt Display PA147CDV получил 14-дюймовую IPS-панель разрешением 1920x550, которая поддерживает распознавание в 10 точках и стилус Microsoft Pen Protocol 2.0.

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Новый инструмент дизайнера / Фото Asus

Этот монитор создан для дизайнеров и творческих людей, он работает как дополнительный экран. Монитор поддерживает Asus Dial и настраиваемую панель управления, поддерживающую ярлыки в Adobe Creative Software.



Монитор можно использовать как дополнительный экран.

Кроме того, этот монитор откалиброван на заводе и покрывает 100% цветовую гамму sRGB и Rec 709. Что касается возможностей подключения, этот монитор оснащен одним портом HDMI и двумя портами USB-C.



Монитор можно удобно расположить на рабочей прочности.

Встроенный в монитор калибратор использует программное обеспечение ProArt 2.0 и совместим с популярными профессиональными приложениями для настройки цвета Calman и Light Illusion ColourSpace CMS.

Еще одной интересной особенностью этого монитора является возможность посылать пользователю напоминание о необходимости повторной калибровки. Кроме того, новинка оснащена встроенной ручкой для удобной переноски.

В оснащение ProArt Display PA147CDV входят два разъема USB-C, которые можно использовать для одновременной передачи аудио- и видеосигнала, а также электропитание всего по одному кабелю. Кроме того, новинка получила HDMI-разъем.

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Разъемы Asus ProArt Display PA147CDV / Фото Asus

Когда выйдет Asus ProArt Display PA147CDV

Компания объявила, что она запустит монитор ProArt Display PA147CDV в конце сентября.