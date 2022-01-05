ASUS представила ROG Flow Z13 – мощный игровой планшет с поддержкой внешних видеокарт

Серию продуктов Asus ROG пополнил игровой планшет Flow Z13 с уникальной возможностью – подключение внешних видеокарт NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080. К тому же планшет оснащен процессором Core 12-го поколения (Alder Lake).

Характеристики Asus ROG Flow Z13

Новинка ROG Flow Z13 оснащена дисплеем диагональю 13,4 дюйма и соотношением сторон 16:10. Производитель предлагает для устройства два дисплея на выбор. Это может быть сенсорная 4K-панель с частотой обновления 60 Гц или сенсорный экран с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана в каждом случае заявлена ​​на уровне 500 кд/м2.

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В основе портативной игровой системы производитель предлагает новейшие процессоры Intel Core 12 поколения, вплоть до 14-ядерного Core i9-12900H. Кроме того устройство может предложить до 16 Гб ОЗУ стандарта LPDDR5-5200.

Игровой планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Компания отмечает, что серьезно работала над системой охлаждения ROG Flow Z13. Внутри устройства используется испарительная камера, покрывающая 44% площади всей материнской платы. Также заявляется об использовании жидкого металла в качестве термоинтерфейса, который передает тепло от компонентов к системе охлаждения.

ROG Flow Z13 получил дискретный графический ускоритель и док-станцию / Фото Asus

ROG Flow Z13 может быть оснащен дискретным графическим ускорителем GeForce RTX 3050 Ti и твердотелым NVMe-накопителем объемом до 1 Тбайт. Однако по-настоящему игровым этот необычный планшет делает специальная док-станция ROG XG Mobile с внешней видеокартой. Производитель предлагает в составе ROG XG Mobile ускорители к GeForce RTX 3080. К сожалению, показатель энергопотребления внешней графической подсистемы не указывается.

Игровой планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Для ROG Flow Z13 также заявлены поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E, электронного пера, разъема USB Type-A, Type-C, HDMI и считывателя карт памяти MicroSD. Новинка оснащена батареями емкостью 56 Вт·ч и поддерживает быструю зарядку через USB Type-C.